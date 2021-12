Ruslan Malinovskyi sorride dopo la vittoria della sua Atalanta al Maradona di Napoli: “Abbiamo giocato bene senza mai mollare - ha detto il centrocampista nerazzurro - Scudetto? No, non ci pensiamo. Ora abbiamo quattro giorni per recuperare prima della gara col Villarreal. Giochiamo in casa, dobbiamo passare il turno”.



“Mi piace molto il nostro modo di giocare, abbiamo una rosa forte con 20 giocatori che possono entrare e fare la differenza. Nel Genk giocavo più indietro, ora faccio l’attaccante ma voglio anche aiutare i centrocampisti a raddoppiare”.