Accanto al tecnico nerazzurro, in conferenza stampain programma domani alle 21 a Bergamo, ha parlato: “Voglio fare il massimo dei gol e assist in campionato, voglio fare di più ma l’obiettivo in questo anno è fare meglio dell’anno scorso. Sono cresciuto tanto nell’Atalanta e in due anni qui ho imparato tante cose di calcio e di tutto, ma ci sono ancora tante cose che devo migliorare non solo tecnicamente e se qualcosa non va bene devi essere il giocatore che vuole studiare e migliorare e qui tutti vogliono crescere, io voglio essere ancora più forte”.“A Napoli il passaggio di Duvan Zapata è stato bellissimo, il mio calcio da fuori è stato un bel gol ma adesso penso di più ad aiutare la squadra e non per forza a cercare assist o gol individuali, per me è importante fare il massimo per la squadra, quest’anno è più difficile, devo essere più flessibile. Abbiamo festeggiato dopo Napoli ma già il giorno dopo abbiamo pensato al Villarreal, è un’altra partita, dobbiamo essere con la testa fredda e il cuore caldo, giochiamo pure in casa”. (E qui il Gasp si fa scappare un: “Speriamo nel piede caldo di Malinovskyi!”).“Dipende dal risultato e da come giochiamo noi, se facciamo gol, se lo fanno loro, noi abbiamo un risultato e loro due, noi giochiamo a casa e questo aiuta tanto ma in base a come giocano loro vediamo domani”.