Ruslan Malinovskyi è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Marsiglia. Il fantasista ucraino è partito questa mattina dall'Italia- secondo quanto riporta RMC Sport - raggiungendo da pochi minuti la città francese. Per il 29enne sono in programma le viste mediche, con la firma sul contratto che arriverà già in giornata. Operazione a titolo definitivo - prestito con diritto di riscatto - per una cifra pari a 10 milioni di euro più 3 di bonus legati a risultati di squadra.