Il difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista del match contro la Fiorentina, che permetterà alla vincente di accedere alla finale di Coppa Italia. Di seguito le parole del calciatore: "Alla Fiorentina ho passato dai 9 ai 19 anni, conservo dei ricordi bellissimi. Per me è un club speciale, che mi ha formato come calciatore e come persona. Qui a Zingonia però hanno qualcosa in più: Non voglio fare polemica ma l'Atalanta valorizza i giovani come, forse, nessuno. La semifinale? Il 3-3 è positivo, anche se avremmo potuto portare a casa la vittoria. Per quanto riguarda oggi non c'è molto da dire: è una partita fondamentale per entrambe. Montella? Spesso durante il mio ultimo anno di Primavera mi portò in panchina in Europa League. Senza dubbio è un ottimo allenatore, il gioco proposto dalle sue squadre è sotto gli occhi di tutti. Chiesa e Muriel sono i più pericolosi, ma occhio anche a Simeone. Quarto posto o Coppa Italia? Faremmo la storia in entrambi i casi. Viviamo alla giornata"