Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla a Sky Sport prima della partita con il Napoli: "E' provocatorio pensare che Gasperini non abbia caricato al massimo la squadra per la partita, troppo importante per la classifica e il blasone dell'avversario. Ogni gara per Gasperini è una finale, in modo particolare oggi perché si affrontano due squadre ai primissimi posti della classifica".



COME CI ARRIVA L'ATALANTA? - "La squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo avuto la prima settimana di riposo dopo mesi e mesi giocando ogni giorno".