Altro e alto traguardo raggiunto dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini con la vittoria ottenuta dai suoi contro lo Spezia ieri sera. Con il 3-1 al Gewiss Stadium ha infatti ottenuto la sua vittoria numero 300 in tutte le competizioni. Di queste, 119 sono arrivate sulla panchina nerazzurra dell'Atalanta.



TUTTE LE 300 VITTORIE- Complessivamente, come riporta Atalanta.it, il tecnico di Grugliasco ha vinto 186 partite in Serie A, 49 in Serie B, 21 in Serie C (comprese 2 di playoff), 20 in Coppa Italia, 7 in Coppa Italia di C, 17 nelle coppe europee (7 in UEFA Champions League, 6 in UEFA Europa League e 4 nelle qualificazioni).