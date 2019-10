Passata una settimana dall'indisposizione fisica, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è ritornato in forma e in piena attività e giovedì sera sarà al centro commerciale Oriocenter per incontrare i tifosi, dopo l'appuntamento annullato dello scorso venerdì.



Giovedì 17 ottobre sarà inoltre il compleanno della società bergamasca-il numero 112-e già molti nerazzurri hanno già espresso la volontà di recarsi di fronte allo scalo aeroportuale per festeggiare con il loro beniamino. L'incontro sarà infatti l'occasione non solo di scattare foto e firmare autografi con l'allenatore, ma anche e soprattutto di rivolgergli domande inedite a cui il mister risponderà in diretta.



Vista la grande ressa che si prevede, dalle 18 alle 19, al primo piano accanto a Game7Athletics, è stato deciso che foto e autografi saranno garantiti solo ai primi 150 giovani tifosi in coda, con i numeri verranno distribuiti a partire dalle ore 17.30, e solo chi è in possesso del numero potrà accedere al ‘campo’, accomodarsi sul green e partecipare all’incontro con il mister per il momento domande e, a seguire, foto e autografi.