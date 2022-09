Lunedì in campo il Monza contro l’Atalanta: fischio d’inizio alle 18.30 al Brianteo. L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di campionato contro il Monza, tutte in Serie B. L’unico successo dei biancorossi nel parziale è un 1-0, del 31 ottobre ‘99, il più recente tra questi che è stato disputato in casa.



L'Atalanta ha perso soltanto una delle ultime 21 sfide (16V, 4N) contro formazioni neopromosse in A: il KO è arrivato proprio nel match più recente, 0-1, contro l’Empoli lo scorso maggio. Ma la formazione di Gasperini non perde due match di fila contro queste avversarie dall’aprile 2014. L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime sette partite contro squadre lombarde in campionato (3N, 4P - contro Milan e Inter).