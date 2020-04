Claudio Galimberti, il capo ultras dell'Atalanta conosciuto dai tifosi come 'il Bocia', è stato fermato e multato dalla Polstrada al casello autostradale di Seriate come riferisce il Corriere della Sera.



Non è stata ritenuta valida la doppia giustificazione che ha riferito agli agenti per essersi allontanato e aver imboccato l'autostrada con un auto a noleggio con conducente: "Sono qui per un lutto per aiutare in Fiera, ho perso uno zio e volevo dare una mano in Fiera. Ho salutato la famiglia dal cortile, sono passato dai ragazzi, ho visto che erano a buon punto e sono rientrato”.