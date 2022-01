A pochi minuti dal triplice fischio di Atalanta-Venezia, Luis Muriel (autore di uno dei due gol con cui la Dea ha battuto i veneti) ha parlato ai microfoni di SportMediaset del successo in Coppa Italia: "Partita difficile, avevamo poche alternative in panchina. Partita tosta, loro hanno fatto una gran gara e ci hanno messo in difficoltà. Siamo contenti di aver portato a casa una partita che non è stata semplice come magari si poteva pensare".