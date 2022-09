Contro il Monza non ha giocato per un problema ad un ginocchio, adesso potrebbe tornare in campo contro la Cremonese (ore 12,30) domani. Si tratta di Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, ad un passo dal diventare 'in solitaria' il giocatore con più gol dalla panchina in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria (leadership attualmente condivisa con Matri, a quota 25). Non è l'unico obiettivo per il colombiano, attualmente al settimo posto dei marcatori nerazzurri di sempre nel campionato italiano con 49 gol: in caso di rete, raggiungerà Papu Gómez e Jørgen Leschly Sørensen. Con due reti, invece, festeggerà la quota delle 100 marcature in Serie A (adesso a 98).