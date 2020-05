Luis Muriel, numero 9 dell’Atalanta, parla a ESPN Colombia della sua esperienza in nerazzurro: “La squadra crea 10-15 occasioni da gol a partita: di queste, almeno 6-7 sono nette. Per un attaccante è bello, perché ci sono tante chance di segnare: in passato non mi era mai capitato. Noi punte siamo chiamate a un grande lavoro, perché la squadra va in pressione quando perde palla”.



SULLA CONCORRENZA - “Nel reparto, sono quello che finora ha giocato di meno: anche se non parto titolare, ho almeno un paio di occasioni in ogni gara e fino a qui ho fatto registrare numeri importanti, con 14 reti stagionali. È difficile trovare spazio perché la competizione è di livello: do il massimo sperando di trovare maggiore minutaggio, provando a vedere se è possibile togliere il posto a Zapata”.