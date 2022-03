Inserito nella top 11 dello scorso campionato, l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel ha commentato così il prestigioso riconoscimento: “Per me è una grande soddisfazione essere nella top 11, la scorsa è stata una bellissima stagione e sono onorato di ricevere i complimenti degli altri calciatori. Questo premio è una bella soddisfazione. L’Atalanta in questi ultimi anni ha dimostrato una bellissima crescita, giocando ad altissimi livelli e facendo un gran calcio che viene riconosciuto da tutto il mondo. Sono contento di essere in una grande squadra così, spero di rimanere e restare in alto per molto tempo”.