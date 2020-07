Lotta Champions tra le due squadre più in forma della Serie A: alle 19.30 presso il Gewiss Stadium di Bergamo va in scena il primo posticipo della 29esima giornata di Serie A, tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Napoli di Gennaro Gattuso. Un match importantissimo in ottica rincorsa alla massima competizione europea: i nerazzurri padroni di casa sono reduci da sei vittorie di fila e vogliono blindare il quarto posto, dato che al momento sono a più 9 sulla Roma quinta e più 12 proprio sui partenopei, sperando di poter agguantare il terzo posto, che con tre punti rimarrebbe a 4 lunghezze. Dal canto loro gli ospiti vogliono la sesta vittoria di fila, che gli consentirebbe di portarsi a meno 9 dal quarto posto e poter tornare a credere nel quarto posto. Di fronte il miglior attacco del campionato, quello bergamasco, con 80 reti realizzate, e una delle migliori difese, dopo l'arrivo di Gattuso.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​L’Atalanta ha perso le ultime due partite interne di Serie A contro il Napoli: i bergamaschi non erano mai rimasti senza punti in due partite casalinghe consecutive con i partenopei nel massimo campionato. L’Atalanta è imbattuta contro il Napoli nelle partite disputate di giovedì in Serie A: una vittoria e un pareggio nel 1948 e un pari anche nel 1955. L’Atalanta ha segnato 40 gol in casa in questo campionato: ha già superato il proprio record di gol interni in una intera stagione di Serie A, risalente al 1949/50 (39). Il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte di Serie A, tenendo due volte la porta inviolata: non registra cinque successi esterni consecutivi nella competizione dal febbraio 2018 (sei in quell’occasione). La prossima sarà la panchina numero 400 per Gian Piero Gasperini in Serie A. L’attaccante dell’Atalanta Duván Zapata ha giocato 37 partite e segnato 11 gol in Serie A con la maglia del Napoli. Il primo gol dell’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli nel dicembre 2011 con la maglia del Lecce.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.​





