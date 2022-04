Del trio di testa in Serie A sarà il Napoli ad avere la partita più impegnativa del turno di campionato. A Bergamo contro l'Atalanta, gli azzurri provano a interrompere la serie di tre ko consecutivi incassati dai nerazzurri tra campionato e Coppa Italia, anche se sul tabellone la strada si apre in salita vista la quota a 3,02 e con il «2» scelto "solo" nel 32% delle giocate A 2,40 il successo di Gasperini (al 40% delle preferenze), chiamato a difendere il quinto posto dall'assalto della Roma, ora a pari punti in classifica (anche se con una partita in più). L'ultimo pareggio in Serie A è datato 2019, un 2-2 che stavolta pagherebbe 12,00, mentre per la «X» si scende a 3,30 su planetwin. Senza lo squalificato Osimhen, sul tabellone dei marcatori la prima fila è per Mertens, il cui gol è offerto a 3,00 subito prima di Insigne (3,10). Dall'altra parte del campo il più pericoloso è ancora Malinovskyi, a segno anche all'andata e ora a 3,50, con Boga a 3,85.