Nella trentunesima giornata di Serie A il Napoli sfida l’Atalanta a Bergamo: gara complicata per gli uomini di Spalletti, che possono approfittare dello scontro diretto tra la Juventus e l’Inter, ma è anche vero che nelle ultime tre stagioni i nerazzurri hanno sempre battuto il Napoli in casa. Le quote in effetti danno gli uomini di Gasperini in vantaggio sulla squadra di Spalletti, per un segno 1 a quota 2,40. Per non tornare a casa a mani vuote i campani devono quindi sperare nel segno 2 a 3,05 o nel pareggio a 3,30. Probabilmente si vedrà almeno una rete per parte, visto che l’esito “Goal” si gioca a 1,66. Senza Osimhen davanti il Napoli proverà a pungere con Politano, Mertens ed Insigne e il belga potrebbe essere il più pericoloso con un suo gol proposto a quota 4,00. Boga è il nome caldo per i nerazzurri a quota 5,00. Situazione molto diversa per il Milan, a caccia della quarta vittoria di fila in campionato. Un risultato che potrebbe arrivare nel posticipo del lunedì sera, quando gli uomini di Pioli sfidano in casa il Bologna. In questo caso lo scarto sulla lavagna scommesse Betaland tra le due squadre è ampio con il Milan che si gioca 1,39 e il successo del Bologna che sarebbe clamoroso a 8,00 volte la posta