I giocatori di mister Gian Piero Gasperini si apprestano a riscattare la pesante sconfitta subita per 0-5 in Champions League contro il Liverpool, e non solo. Lo scorso primo agosto al Gewiss Stadium infatti, la formazione di Antonio Conte soffiò alla Dea il secondo posto battendo la squadra di casa per 0-2. Un conto aperto tra le due squadre in campo, che ultimamente hanno avuto qualche problema con le difese ballerine.



PORTA E DIFESA- Con Marten de Roon e Robin Gosens out, il tecnico cercherà di recuperare e schierare più titolari possibili in vista della sosta. In porta potrebbe tornare Pierluigi Gollini, lui che si infortunò esattamente tredici settimane fa al Gewiss Stadium proprio contro l'Inter. In difesa spazio a Rafael Toloi, Cristian Romero e Berat Djimsiti.



CENTRO E ATTACCO- Al centro della mediana confermati Pasalic e Freuler, Hateboer recuperato sulla corsia destra, ma sulla fascia mancina ci potrebbe essere l'esordio di Matteo Ruggeri, talento di Zogno (Bergamo)classe 2002 cresciuto nel vivaio dell'Atalanta. Ma la vera novità potrebbe arrivare dall'attacco: Matteo Pessina in coppia con il Papu Gomez per spingere al gol la punta Duvan Zapata.