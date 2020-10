A poche ore dalla partenza per la Danimarca, dove domani alle 21 l'Atalanta sfiderà il Midtjylland per la prima gara stagionale in Champions League, il tecnico Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Ruslan Malinovskyi, alle prese con un fastidio ai muscoli obliqui dell'addome, una vecchia cicatrice che lo costringe a non fare le valige per Hernig.



DIVISI IN TRE SQUADRE- Il resto della squadra si è invece allenato regolarmente questa mattina a Zingonia, sotto gli occhi del presidente Antonio Percassi e del figlio Luca. I nerazzurri sono stati divisi in tre squadre: pettorina oro, tra gli altri, per Robin Gosens, Marten de Roon, Rafael Toloi, Papu Gomez, Sam Lammers e Matteo Pessina; fucsia per Josip Ilicic, Luis Muriel; blu per Johan Mojica, Luis Palomino, Duvan Zapata, Hans Hateboer, Mario Pasalic (poi passato in fucsia). Gli uomini di mister Gasp si sono allenati in passaggi veloci palla a terra, dribbling ed entrate volte a soffiar la sfera ai colleghi.



LA VOCE DI GASP- Il tecnico Gasperini, oltre a tirare in campo palloni stellati dalle sfumature arancio della Champions 2020/2021, si è fatto sentire a bordo campo: "Buona questa", "Vieni su, palla dietro!", "Crossa!", alcune delle indicazioni distinte nei video forniti dal club bergamasco.



GOLLINI- Confortante la presenza tra i pali di Pierluigi Gollini, che ha salutato il cameraman della società con un sorriso facendo il segno dell''ok', che infonde speranza verso un suo rientro in campo per i prossimi appuntamenti.



-Foto ripresa dai video gentilmente concessi da Atalanta Bergamasca Calcio-