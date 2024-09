Atalanta, niente turnover: con l'Arsenal come con la Fiorentina, ma in difesa...

Getty Images

L'Atalanta arriva alla partita dicontro l', dopodomani alle ore 21 in un rinnovato Gewiss Stadium, ancora con gli uomini contati in difesa. Nell'allenamento di oggi a Zingonia, infatti,ha lavorato ancora a parte mentreha sostenuto le terapie comeè quindi costretto a riutilizzare lo stesso trio visto in campo, dal primo minuto, contro la Fiorentina. Nonostante qualche disattenzione di troppo costata due gol subiti: l'unica alternativa è rappresentata da, che all'occorrenza può essere arretrato nel reparto di difesa.

E' probabile però che la squadra che si vedrà dal primo minuto contro gli uomini dirispecchi quella vista domenica. Mister Gasperini non ha in mente il turnover in vista della Champions, anzi, ha scaldato le gambe e fatto rodare le pedine che vorrà utilizzare giovedì contro i gunners:ancora in porta, coneda metà campo e il trio goleador in attacco, conche ancora non ha recuperato al 100% la sua condizione: De. L'unica soluzione diversa è sulle fasce, dovepuò contendere una maglia a. Qualche risposta in più la darà Gasperini alla vigilia, considerato che le conferenze del tecnico e disono in programma alle ore 12 allo stadio: precederanno l'allenamento (a Zingonia) delle 15,30. Gli uomini di casa Arsenal, invece, parleranno al Gewiss Stadium alle ore 19 circa.