L'idea era nata qualche tempo fa, quando la speranza di riaprire gli stadi con la capienza al 100% sembrava farsi realtà. Dopo la tripla modalità di vendita dei biglietti per i match casalinghi dell'Atalanta - prelazione riservata agli abbonati sul proprio settore, prelazione con scelta libera del posto, vendita libera - i Percassi avevano ipotizzato di creare un mini abbonamento valevole proprio per le partite in casa dal 20 novembre fino a fine stagione, per agevolare i tifosi a comprare tutti i tagliandi in un'unica operazione.



Un'ipotesi che però è tramontata dopo le parole proununciate da Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport del governo: “Il governo è attento alla tematica della vaccinazione, si sta parlando di terza dose per tutti e alcune regioni rischiano di tornare in zona gialla. Non consentire il 100% negli stadi è dire alle persone che ci vuole cautela, perché il Covid ancora c’è e la curva sta aumentando”.