Pierluigi Gollini, Marco Sportiello, Marco Carnesecchi e Francesco Rossi: quattro portieri all'Atalanta per uno, o al massimo due, posti tra i pali. Il fidato Rossi rimarrà terzo, Gollini titolare una volta smaltito l'infortunio (a meno di offerte mostre improvvise), quindi a partire sarà uno dei due 'Marco'.



NODO BERISHA- Sportiello, ormai prossimo ai 29 anni, ha chiesto a gran voce il posto fisso, dopo aver dimostrato di meritarselo salvando la porta in partite di Champions di un certo peso (Valencia e Psg): al momento però nessun club è disposto a offrigli la maglia da numero 1. Carnesecchi invece è ancora giovane e ha sulle sue tracce più pretendenti: Salernitana, Vicenza e Spal, quest'ultima in largo vantaggio. Una volta piazzato Berisha, come riporta L'Eco di Bergamo, è molto probabile che faccia suo l'ex Trapani.