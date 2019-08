Ripresa degli allenamenti per l'Atalanta. Questo il report ufficiale dopo la seduta odierna: "Gomez e compagni, dopo l'amichevole di sabato scorso contro il Getafe, hanno usufruito di un giorno di riposo ed oggi si sono radunati al centro Bortolotti per riprendere gli allenamenti.

Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta di lavoro a cui non ha preso parte Castagne, impegnato con il programma di riabilitazione. Per tutti gli altri esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento al pomeriggio".