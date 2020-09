Atalanta in campo in vista del Torino. Questo il report ufficiale del club: "Penultimo allenamento in preparazione all’esordio in campionato in programma sabato 26 settembre alle ore 15 sul campo del Torino nella 2ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Mister Gasperini ha diretto una seduta mattutina al Centro Bortolotti di Zingonia. A parte hanno lavorato Gollini, Miranchuk, Pessina e Piccini.



Domani, venerdì 25 settembre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, rifinitura e poi partenza per Torino".