Giovedì 29 settembre l'Atalanta affronterà (ore 15,30) in amichevole al 'Centro Bortolotti' di Zingonia l’Aurora Pro Patria, squadra militante nel campionato di Serie C. Come già accaduto nelle precedenti occasioni stagionali, la gara sarà aperta al pubblico, con capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.