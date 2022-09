Rafael Toloi è il ministro della difesa dell'Atalanta, il suo capitano, e ora anche il traghettatore dell'Italia di Mancini. L'italo-brasiliano, alla bellezza di quasi 32 anni, sta vivendo il suo momento migliore sul piano del gioco e in carriera. Ai massimi livelli sia con i nerazzurri che con gli azzurri: venerdì, in Nations League contro l’Inghilterra, ha disputato la quarta gara da titolare e ora può diventare l’atalantino con più presenze di sempre nell’Italia.



Al difensore, a quota nove, servono cinque gettoni per raggiungere Matteo Pessina (passato al Monza) a quota 14 e quindi la vetta. Prestazione ben oltre la sufficienza, esperienza e qualità: l'asso nella manica di Mancini viene da Bergamo.