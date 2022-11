L'Atalanta ha svelato la terza data e la terza avversaria del poker di amichevoli internazionali in programma durante lo stop Mondiale.



La squadra di Gasperini sarà ospite allo stadio Benito Villamarin di Siviglia per il test con il Real Betis l'anti vigilia di Natale, il 23 dicembre, con fischio d'inizio in Spagna alle ore 17.00.