Sospeso dallo scorso 26 luglio per positività al Clostebol Metabolita dal Tribunale Nazionale Antidoping, entro il 25 ottobre il difensore argentino dell'Atalanta José Luis Palomino conoscerà il giorno della data del processo.



Sentito l'1 settembre dal procuratore di Nado Italia, Pierfilippo Laviani, il difensore nerazzurro non intende deflettere dalla linea dell’assunzione involontaria e quindi non chiederà il patteggiamento. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, la Procura ha chiesto due anni di squalifica per Palomino, per cui si andrà in aula col rinvio a giudizio.