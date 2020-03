Miglior attacco di Serie A, ma anche dell'anno solare 2019, l'Atalanta sta lavorando per confermare il suo piazzamento sia in campionato che per il 2020, Champions inclusa. Dopo i 70 gol in campionato, i 16 in Champions e la rete in Coppa Italia infatti, la Dea ha raggiunto gli 87 gol realizzati in 34 partite. Una media altissima, significa infatti che i giocatori di mister Gasperini segnano più di 2 gol a gara. 2,56 è la media che, come ricorda anche L'Eco di Bergamo, è podio europeo: terza dopo i soliti Bayern Monaco a 2,97 e Psg a 2,95.



OBIETTIVO 125- Lo scorso anno le reti segnate sono state 103, adesso l'obiettivo è quello di oltrepassare la quota record. All'Atalanta basterà segnare ancora diciassette volte nelle tredici partite rimaste. Ma può fare molto di più: mantenendo infatti l'attuale media sia in campionato che in Champions, gli 11 di Gasperini potrebbero realizzare altre 38 reti, arrivando quindi a un totale di 125 gol.