L'Atalanta è Basic. Il nome in cima alla lista dei desideri per regalare un rinforzo al centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon è infatti quello di Toma Basic, come riporta L'Eco di Bergamo.



LA CIFRA- Nato a Zagabria quasi ventiquattro anni fa, il centrocampista croato del Bordeaux costerebbe all'Atalanta circa 10 milioni di euro.