Getty Images

Atalanta, occhio: in Spagna vogliono Ederson

25 minuti fa



L'Atletico Madrid vuole Ederson, centrocampista dell'Atalanta. Come rivela Marca, il brasiliano, adesso in Coppa America, piace molto a Simone: i Colchoneros stanno lavorando senza fretta su questa pista, consapevoli che gli orobici chiedono ben 60 milioni di euro per l'ex Salernitana, e che, fra i due gioielli del centrocampo della squadra che ha vinto l'Europa League - Koopmeiners ed Ederson - preferirebbero cedere il primo invece del secondo.



Ederson, classe 1999, è all'Atalanta dal 2022, con un bilancio di 89 presenze e 8 gol. In carriera, il brasiliano ha vestito le maglie di Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza e Salernitana.