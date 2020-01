L'Atalanta si muove in prospettiva e torna a pensare per il futuro - si vedrà se prossimo o a più lunga scadenza - all'attaccante portoghese classe '99 Trincao, in forza allo Sporting Braga. Trattato in passato da Inter e Juventus e seguito dal club di Percassi anche nell'ultima sessione di mercato, l'ex giocatore delle giovanili del Porto si sta definitivamente affermando in questa stagione dopo aver ben figurato con la sua nazionale nell'Europeo Under 19 del 2018, strappato all'Italia.



OFFERTA RESPINTA - Trincao ha collezionato ad oggi 16 presenze, collezionando anche 2 gol e 4 assist, e l'Atalanta è disposta a mettere sul piatto da subito un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Lo Sporting Braga, forte di un contratto in scadenza a giugno 2023, ne chiede 25; nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti, con la formazione bergamasca che dovrà decidere se affondare il colpo per l'immediato o prenotare il calciatore in vista della prossima estate.