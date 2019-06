Dopo l'acquisto di Luis Muriel, l'Atalanta continua a lavorare per rinfrozarsi in vista della prossima stagione nella quale giocherà su tre fronti tra campionato, Champions e Coppa Italia. Come riporta Sky Sport, oggi è previsto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e il Cagliari per provare a chiudere l'acquisto di João Pedro. Oggi potrebbe essere la giornata giusta per portare a termine un'operazione da otto milioni di euro più il cartellino di Federico Mattiello.