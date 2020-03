Alejandro Papu Gomez, capitano dell’Atalanta formato Champions, questo pomeriggio nel corso di una diretta Instagram con la sua palestra Perform Sport Medical Center ha dichiarato come si sta allenando ai tempi della quarantena a causa del Coronavirus che ha messo in ginocchio la sua Bergamo: “Mi sto tenendo in forma alternando un giorno di corsa sul tapis roulant e un giorno allenando la forza fisica. La parte alta del corpo però non è il mio forte! (Ride, ndr). A casa alleno mio figlio Bauti a calcio che è bravo ma un po' pigro come me".



ALIMENTAZIONE SANA- "Seguo una dieta ferrea con un piano che la società ha dato a noi professionisti, poche razioni lungo tutto il giorno per non arrivare troppo affamati a pranzo e a cena. A 27-28 anni ho iniziato a curare meglio il mio corpo, la dieta è tutto, così come gli esercizi, non bisogna stare troppo sul divano con cellulare e tablet, ma dormire bene di notte".



TUTTOCAMPISTA- "Sono contento perché ultimamente con il lavoro e la capacità di adattamento sto correndo di più, aiuto anche in difesa e soprattutto a centrocampo, tocco sempre la palla. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo essere abili a non prendere chili in più, avere fiducia e consapevolezza che è importante allenarsi, come ce l’ha il mio amico Andrea Petagna”.