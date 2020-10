Il capitano dell'Atalanta Papu Gomez, già cinque gol-e che gol!- e due assist in cinque gare stagionali, è in piena forma. La Lega Serie A glielo riconosce conferendogli un importante riconoscimento.



IL PIU' EFFICIENTE- Il fantasista argentino si è infatti aggiudicato il premio di MVP del mese di settembre della Lega Serie A, giocatore più prezioso del campionato nel suo primo mese.“Quattro gol messi a segno in quattro giornate con numeri di efficienza che parlano da soli: 98% quella tecnica e 93% quella fisica, che forse sorprende ancor di più”: la spiegazione nel post Instagram della Serie A.