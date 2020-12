A fine gara il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini l'ha ribadito pubblicamente: "Non ero soddisfatto della prestazione del Papu, volevo dare un segnale e quindi l'ho tolto". A favore di Josip Ilicic, nemmeno lui risolutivo, il capitano della Dea non torna più in campo dopo il break.



IL NO A GASP- Una normale bocciatura conseguente alla stanchezza e alla mancata brillantezza del numero 10 argentino? Forse non solo, dal momento che La Gazzetta dello Sport svela un retroscena: "Poco prima dell'intervallo", scrive infatti la rosea, "è stato significativo lo scambio tra Gasp e Gomez. Il tecnico chiedeva al capitano di stare a destra, l'argentino gli ha risposto con un secco 'no'. Un battibecco amplificato dal silenzio del Gewiss Stadium senza pubblico. Il Papu non è poi rientrato dagli spogliatoi". Adesso avranno 4 giorni per chiarirsi a mente lucida in vista del prossimo impegno, domenica alle 15 a Udine: perché il Papu è e resta la pedina fondamentale per le dinamiche del gioco gasperiniano.