Due mesi fa si era fatto avanti anche il Barcellona per il jolly nerazzurro Mario Pasalic, motore prezioso dietro il tridente dell'Atalanta, e allora il club orobico ha capito che doveva darsi una mossa. Era solo questione di formalità il riscatto del venticinquenne dal Chelsea da parte della società bergamasca, il Covid ha rallentato solo le pratiche, che adesso sono riprese: come riporta il Corriere di Bergamo, la società nerazzurra ha dato il via alla trattativa con il Chelsea con i 15 milioni per il riscatto.



ULTIMO MA NON ULTIMO. Dopo aver rinnovato il contratto di tutti i suoi titolari, la Dea chiuderà quindi le operazioni lungimiranti del mercato casalingo con il croato, che riscatterà sulla base della cifra già concordata col Chelsea di 15 milioni di euro: l'ennesimo affare di patron Antonio Percassi. Ancora niente da fare invece per l'esterno belga Timothy Castagne, in scadenza nel giugno 2021.