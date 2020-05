L'Atalanta guarda al futuro della propria porta e potrebbe avviare un'autentica rivoluzione. Pierluigi Gollini ha molte richieste, soprattutto in quella Premier dove è cresciuto da ragazzino e non è esclusa una sua cessione. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il club bergamasco sta studiando Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa, ma un esubero di casa Juventus con cui il club bianconero spera di poter fare cassa.