Con 12 gol e 7 assist in 34 presenze Mario Pasalic è il miglior centrocampista del campionato per contributo realizzativo. Meglio di lui, nel top 5 campionati europei, solo Nkunku. L'Atalanta se lo coccola e mister Gasperini, dopo tre gol in tre gare di fila, è pronto a lanciarlo titolare domenica contro lo Spezia nel match che vale l'Europa.



Del suo rendimento se ne è accorto il Napoli che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe e individuato in Pasalic il sostituto perfetto per il partente Fabian Ruiz. Grazie alla sua duttilità come centrocampista, trequartista, falso nove e perfino centravanti puro, la società di De Laurentiis è disposta a pagare i 25/30 milioni del suo cartellino ai Percassi. L'Atalanta però non vuole cederlo: SuperMario, come è chiamato a Bergamo, sarà la pedina attorno a cui costruire il nuovo tridente.