Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic, autore di due assist nella gara contro l'Empoli, ha parlato ai microfoni della società Atalanta.it: "Non è stata così facile come può sembrare dal risultato, è stata una gara tutta da giocare. Abbiamo fatto bene, tanti gol, loro attaccavano con tanti uomini, ma lasciavano spazi e siamo stati bravi a sfruttarli. Quando l’Atalanta fa l’Atalanta è dura per gli avversari, ma dobbiamo sempre giocare come sappiamo”.



SULLA CHAMPIONS- “Prima di tutto questi erano punti importanti per il campionato, avevamo perso l’ultima gara di Serie A ed era necessario trovare più punti possibili per provare a stare più in alto possibile. Ora arriva una bella partita su un campo storico come l’Old Trafford e proviamo a prendere punti anche là”.