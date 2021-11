Con due gol e un assist Mario Pasalic è stato uno dei giocatori decisivi nel 5-2 dell'Atalanta allo Spezia. Nel post partita il centrocampista croato ha commentato così la vittoria: "La standing ovation è stata bellissima, una grande emozione - ha detto a Dazn - Perché segno tanto contro lo Spezia? Contro di loro ho subito un infortunio che mi ha fermato per due mesi, magari è per questo che faccio sempre gol. Non vogliamo porci limiti, stiamo dimostrando che possiamo stare in alto in campionato e passare il turno in Champions".