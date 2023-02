Brutta tegola in casa Atalanta. Nonostante la vittoria netta per 0-2 all’Olimpico che vale il sorpasso sulla Lazio e l’aggancio a Roma e Milan al terzo posto in classifica, perde il suo esterno destro Hans Hateboer. In un post pubblicato su Instagram, l’olandese ha scritto “Quando i legamenti crociati anteriori rovinano una buona notte a Roma”. Problema grave quindi per la fascia nerazzurra, che aveva appena ritrovato Zappacosta ma ora perderà Hateboer. Si attendono ulteriori esami strumentali con una prognosi che svelerà i tempi di recupero: nella giornata di oggi verrà visitato dal dottor Mariani. Come ha scritto sui social l’esterno, la paura è che siano interessati i legamenti del crociato anteriore del ginocchio.