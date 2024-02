Atalanta, per Koopmeiners niente Juve? C'è una preferenza in Premier!

Passo indietro dell'Atalanta, che non ha ancora deciso se Koopmeiners sarà il sacrificabile del mercato estivo, come lo è stato l'anno scorso Rasmus Højlund. Ad oggi la squadra di mister Gasperini sta viaggiando troppo a gonfie vele per decidere il suo futuro, con o senza il tuttocampista, considerando che anche il jolly offensivo nerazzurro, in caso di Champions, potrebbe decidere di rimanere un altro anno a Bergamo. Nell'Atalanta infatti può vantare sempre presenze da titolare per 90', ed è indiscutibilmente al centro del progetto.



Senza contare che la Juve è ormai una diretta concorrente per un posto in Champions. E se poi l'Atalanta dovesse riuscire nella doppia impresa di battere sia il Milan che l'Inter a San Siro nel giro di 72 ore, si porterebbe a -1 dal Milan, e potrebbe puntare proprio al secondo posto dei bianconeri. Insomma, i Percassi preferiscono al momento rimandare i discorsi aperti con Giuntoli, che però non molla la presa e sembra sia disposto ad alzare il prezzo, avvicinandolo molto ai 70 milioni. Solo il cartellino del baby talento Matías Soulé potrebbe aiutare a sbloccare l'affare.



Intanto però i Pagliuca e i Percassi valutano anche l'ipotesi di indire un'asta per capire a quale maxi cifra potrebbero arrivare le potenze inglesi che hanno già chiamato insistentemente Zingonia la scorsa estate. Liverpool e Tottenham sono in prima fila. L'obiettivo dei nerazzurri, se proprio dovranno vendere Koopmeiners, è quello di cederlo alla migliore cifra possibile. Sull'esempio di Højlund, comprato dallo United per 85 milioni.