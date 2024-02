Giudice Sportivo Serie A: due turni di squalifica per Jovic, salta Atalanta e Lazio

Il Milan dovrà fare a meno del suo attaccante di scorta, Luka Jovic, per due gare. Questo quanto stabilito dal giudice sportivo che ha comunicato le decisioni dopo la disputa della venticinquesima giornata di Serie A. Jovic era stato espulso in Monza-Milan e salterà ora le prossime sfide della squadra di Pioli contro l'Atalanta in casa, domenica sera, e la Lazio venerdì prossimo all'Olimpico.



GLI ALTRI - Il provvedimento recita come motivazione della squalifica l'avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria. Al serbo si aggiungono anche Pongracic del Lecce, espulso in Torino-Lecce, Di Lorenzo del Napoli, Dorgu del Lecce e Gyasi dell'Empoli. Tutti questi sono arrivati alla squalifica per somma di ammonizioni ricevute nel corso del campionato.