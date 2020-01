Gennaio è sì tempo di mercato ma anche di saldi e sconti sui prodotti invernali. Così, di pari passo con l'economia che gira nei grandi centri commerciali, anche sui banchi del calcio italiano ed europeo si ripetono certe dinamiche. La Sampdoria ha fatto un passo in avanti per chiedere in anticipo i 15 milioni di euro che mancano per completare il pagamento del saldo di Zapata e l'Atalanta, invece che pescare dalla sua cassaforte, punta alla panchina. Mister Gasperini vuole una rosa leggera, da quindici elementi circa, e il difensore Roger Ibanez non figura tra questi.



Per questo, una mossa intelligente da parte della società nerazzurra, sarebbe quella di proporre alla Sampdoria il brasiliano, visto anche l'infortunio del blucerchiato Alex Ferrari. Ibanez al momento è valutato circa 8 milioni e quindi non coprirebbe per intero il saldo ma servirebbe da parziale contropartita e porterebbe grosso sconto- rimarrebbero da versare al club genovese solo 7 milioni a fronte dei 15 per Zapata.