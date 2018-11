Sfortunatissimo, alle prese prima con multipli infortuni alle ginocchia e ora al braccio, Marco Tumminello è pronto a tornare a disposizione di Giampiero Gasperini. Acquistato dall'Atalanta nel corso dell'ultima estate, la punta cresciuta nel settore giovanile della Roma non è praticamente mai riuscito ad essere a disposizione dell'allenatore per problemi fisici. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com al WyScout Forum di Amsterdam data la folta concorrenza nel reparto avanzato, dove scalpitano e lottano per un posto da titolare sia Duvan Zapata che Musa Barrow che Emiliano Rigoni, Tumminello potrebbe partire in prestito (con club di Serie A ed esteri già in corsa per lui) con l'obiettivo di trovare spazio da titolare e con continuità.