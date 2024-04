Atalanta, Percassi: 'A De Ketelaere suggerirei di restare. Scudetto? Troppo...'

un' ora fa



Nel pre-partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina, l’amministratore delegato dei nerazzurri Luca Percassi ha parlato a Sport Mediaset. Le sue parole.



FIORENTINA - “Il pericolo è che incontriamo una squadra molto forte, dobbiamo cercare di recuperare la partita di andata. Vediamo cosa succede sapendo che la partita è stata preparata al meglio nel nostro stadio, ci sarà sicuramente un grande coinvolgimento da parte del pubblico".



CDK - "A De Ketelaere suggerirei di confermare la casa di Bergamo, perché è una società bellissima dove si sta molto bene. L’Europa League? Stiamo vivendo delle emozioni talmente forti che ogni partita ci dà degli stimoli molto importanti, siamo partiti col principio di non fare una scelta. Per l'Atalanta è un privilegio, cercheremo di dare il massimo in ogni partita. Sono tutte grandi opportunità per continuare questo percorso di crescita. Scudetto? La nostra è una realtà molto con i piedi per terra, fa parte della cultura di questo territorio. Tutto quello che abbiamo conquistato ce lo siamo meritati sul campo, per noi è un'aspettativa troppo alta.