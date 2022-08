"Ilicic é un giocatore che per l’Atalanta ha dato tantissimo e ricevuto tantissimo, ma a volte le storie possono finire". Lo ha dichiarato oggi l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, a margine di una conferenza stampa riguardo una nuova partnership.



"Bisogna dirlo con grande franchezza, forse si é capito che era arrivato il momento di intraprendere strade diverse, nel rispetto delle storie e dei rapporti. Josip é un ragazzo a cui vogliamo un gran bene” ha proseguito l'ad, che poi si è soffermato anche su Muriel e Zapata: "Per me rimarranno all’Atalanta. Come sempre è giusto che l'Atalanta ascolti le offerte che possono arrivare, ma riteniamo questi due giocatori fondamentali”.