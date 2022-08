Se il tormentonesta per finire, ce n'è uno che avrà bisogno ancora di un po' tempo prima di concludersi.. L'ex attaccante dell'Empoli è stato oggetto di desiderio da parte di molti club comeha respinto qualsiasi altra destinazione fiducioso che i due club trovino l'accordo. A cambiare le carte in tavola però potrebbe essere ilL'interessamento degli emiliani potrebbe concretizzarsi in qualcosa di più se dopo la partenza di Scamacca,e se una delle due affondasse il colpo, ci sarebbe una pretendente in più per Pinamonti.avrebbe sia lo spazio in rosa che le risorse economiche per presentarsi in Viale della Liberazione ce soprattutto è riluttante a concedere all'Inter il diritto di recompra.Uno stallo tra l'Inter e l'Atalanta che ormai dura da settimane. Nonostante ciòPer questo, la squadra di Gasperini rimane in pole position ma attenzione al Sassuolo. La storia degli ultimi anni racconta che il club emiliano sia spesso il giusto trampolino di lancio, soprattutto se sei giovane, italiano e talentuoso, proprio come Pinamonti.