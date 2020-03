Luca Percassi, figlio di Antonio e ad dell'Atalanta, parla a Sky dopo la qualificazione ai quarti di Champions: "E' qualcosa di straordinario, da un punto di vista sportivo tutto ciò che accadrà ai quarti sarà qualcosa di incredibile. Noi, in quanto società, volevamo ringraziare il mister, lo staff e i giocatori: è un momento particolare per Bergamo, la Lombardia e l'Italia intera. Hanno dato due ore di gioia. Sappiamo che valore ha il calcio in questi momenti. Noi mettiamo impegno per la società, siamo cresciuti a Bergamo, su quei campi, quello che facciamo è per il nostro territorio. Siamo contenti del lavoro, non ci sono segreti. Dedichiamo dedizione e passione, questa partita dà speranza a Bergamo. I ragazzi passeranno alla storia del calcio italiano".