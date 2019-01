Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, intervistato da L'Eco di Bergamo, parla anche delle prossime mosse di mercato: "I big non si muovono. Il Papu Gomez in quella posizione è ancora più efficace e Zapata è un investimento, dopo tre mesi di adattamento a Gasperini è esploso e ora rimane. Se dovesse partire Rigoni, come chiunque altro, lo sostituiremo. Ci vogliamo giocare le nostre possibilità senza toccare la squadra".